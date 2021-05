48 Strukturwandel-Projekte für die Oberlausitz könnten noch in diesem Jahr Fördergeld vom Bund bekommen. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz sind jeweils 20 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 215 Millionen Euro beantragt worden. Dazu kommen acht Projekte des Landes für die Region. Darüber hat das Ministerium für Regionalentwicklung in einer Onlinekonferenz mit rund 70 Bürgermeistern der Lausitz informiert. Die konkreten Projekte sind in der Konferenz nicht benannt worden.