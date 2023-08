Die Gemeinde Wachau hat vom Land 5,7 Millionen Euro bekommen, um Schloss Seifersdorf touristisch zu erschließen. Das Geld stammt laut dem Ministerium für Regionalentwicklung aus Mitteln des Investitionsgesetzes Kohleregionen. Staatssekretärin Barbara Meyer hat den Förderbescheid am Freitag an Wachaus Bürgermeister Veit Künzelmann (CDU) übergeben. Das Vorhaben ist nach Angaben des Ministeriums eines von 19 Projekten aus dem Bereich Tourismus, die im Lausitzer Revier so gefördert werden sollen.