Bei der Sanierung einer Förderschule in Kamenz wurden möglicherweise krebserregende Mineralwollfasern freigesetzt. Trotzdem lief der Unterricht weiter, sodass Lehrer und Schüler laut Gesundheitsamt einer Gesundheitsgefährdung ausgesetzt worden sind. Das hat das Landratsamt jetzt in einem Zwischenbericht festgestellt. Zuvor hatte MDR SACHSEN bereits über mögliche Verfehlungen bei den Sanierungsarbeiten der Förderschule in der Friedensstraße berichtet.