Im Fall der bei Sanierungsarbeiten gefundenen Mineralwollfasern an der Förderschule in Kamenz/Bernbruch wurde das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Baugefährdung eingestellt. Die Tatvorwürfe seien nicht nachweisbar gewesen, so die Oberstaatsanwältin Irene Schott.



Der Schulleiter hatte Anzeige gegen Unbekannt gestellt, weil bei der Sanierung der Schule im vergangenen Herbst Schadstoffe freigesetzt wurden und damals noch Unterricht in der Förderschule stattfand.