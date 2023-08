Was ist eine Gemeinschaftsschule? Unter einer Gemeinschaftsschule versteht man in Sachsen eine Schule, in der Schülerinnen und Schüler von der ersten Klasse bis zum Schulabschluss gemeinsam lernen können. Sie werden nicht - wie sonst üblich - nach der vierjährigen Grundschule getrennt, um dann je nach Empfehlung auf ein Gymnasium oder eine Oberschule zu gehen. Sie können auf der gleichen Schule bleiben, bis sie diese mit dem Hauptschulabschluss, dem Realschulabschluss oder dem Abitur verlassen. Auf Gemeinschaftsschulen wird jahrgangsübergreifend unterrichtet.



Die Freie Gemeinschaftsschule Oberlausitz ist die vierte Gemeinschaftsschule in Sachsen: Zwei gibt es bereits in Dresden und eine in Leipzig.