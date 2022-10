Löschangriff Wettkampf der Feuerwehrleute in Bischofswerda

Wenn es brennt, muss es schnell und zudem jeder kleinste Handgriff sitzen. Damit das funktioniert, üben die Freiwilligen Feuerwehren den Ernstfall immer wieder. Manchmal werden solche Übungen auch in der Form von Wettkämpfen ausgetragen. So wie am Sonnabend in Bischofswerda, beim Pokal des Oberbürgermeisters. Wasser Marsch!