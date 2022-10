Menschen mit Behinderung aus dem Landkreis Bautzen konnten sich am Donnerstag in Hoyerswerda in Sportarten wie Badminton, Hindernis-Parcour, Tischtennis oder Bubble-Fußball ausprobieren. Zum dritten Mal hatte der Kreissportbund Bautzen einen Sportinklusionstag im Beruflichen Schulzentrum "Konrad Zuse" organisiert. Rund 100 Erwachsene aus Einrichtungen und Werkstätten für behinderte Menschen aus Bautzen, Kamenz, Lieske, Hoyerswerda und Spremberg nahmen daran teil.