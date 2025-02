Im Landkreis Bautzen gibt es nach langer Pause einen neuen Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Ein in Commerau bei Königswartha erlegtes Wildschwein sei jetzt positiv auf ASP getestet worden, teilte das Landratsamt Bautzen mit.

Derzeit würde in diesem Gebiet mit Hilfe von Drohnen und Hunden nach weiteren toten Wildschweinen gesucht, um das Seuchengeschehen einschätzen zu können. Der Fundort habe sich in der Sperrzone II befunden, also einem gefährdeten Gebiet. Die dort vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen würden nun weiterhin gelten.