Antonio Bravo Redondo ist einer der Jugendtrainer aus Madrid. Als er sein Kommando "Stopp" über den Platz hallt, stehen die Bälle sofort still. Denn der Trainer ist nicht zufrieden mit dem was er sieht. Bei einem Aufwärmspiel gingen sich die rund 20 Mädchen und Jungen, die er heute trainiert, gegenseitig an. "Wir brauchen hier Respekt, Fairness und Sportlichkeit, sonst spielen wir keinen Fußball", sagt Bravo Redondo auf Englisch.

15.000 Euro hat der spanische Top-Verein für das Camp in der Lausitz ausgegeben. Adolfo Guerrero Günther ist im Club für internationale Expansion verantwortlich. Er sieht im Trainingscamp eine Investition in die Zukunft des Vereins. "Wir wollen die globale Popularität der Marke Atlético Madrid steigern", sagt er. Um das zu erreichen, veranstaltet der Verein in diesem Jahr 19 Fußballcamps in Deutschland, zwei davon in Laubusch. Das zweite soll in den Herbstferien starten.