Am Montag haben zwei Gänsefamilien wieder ein mittleres Verkehrschaos auf der Autobahn 4 angerichtet, berichtet die Polizei Görlitz. Demnach hatte die Autobahnpolizei in Bautzen in den vergangenen Tagen schon mehrfach Hinweise von Autofahrern bekommen, die den Gänsefamilien auf dem A4-Abschnitt zwischen Pulsnitz und Ohorn ausweichen mussten. Weil die insgesamt 16 Tiere regelmäßig auf den Seitenstreifen und dem rechten Fahrstreifen spazieren gingen, mussten Auto- und Lkw-Fahrer ausweichen.