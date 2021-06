Am kleinen eisernen Eingangstor ist auf einem grünen Hinweis-Schild deutlich zu lesen - hier sind Besucher am Sonntag herzlich willkommen. Nur ein kleiner Anstieg und dann öffnet sich eine andere Welt. So weit das Auge schauen kann überall unzählige Blumen, Sträucher, Bäume und Pflanzen. Dazu gehören unter anderem Pfingstrosen, Lichtnelken, Fingerhut, Orangenbäumchen oder Ringelblumen.

Auch das alte Bauernhaus und die Scheune passen perfekt in das Ensemble. Mitten drin ein in die Jahre gekommener Holunderbaum. Sofort wird dem Betrachter klar, hier steckt viel Liebe und Kreativität drin. Besitzerin des kleinen Paradieses ist Mareen Hoch. Sie hatte das Grundstück vor mehr als fünf Jahren gekauft. Seitdem hat sie es grundlegend verändert und eine grüne Oase geschaffen.

Schüler der Kamenzer Musikschule werden am Sonntag im Garten musizieren. Die Gäste dürfen sich auf Gitarrenklänge freuen. Mareen Hoch serviert an diesem Tag selbst gemachten Blechkuchen und Kaffee. Besucher sollten sich in jedem Fall etwas Kleingeld einstecken. Denn neben dem leckeren Honig werden Pflanzen, Pflanzensamen oder Handwerkskunst angeboten. Der Eintritt in die mehr als 20 Gärten ist am Sonntag aber frei. Geöffnet haben sie zwischen 10 und 18 Uhr. Mehr Informationen gibt es auf der Seite der Stadt Kamenz.