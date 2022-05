Wenn Sabine Floor redet, ist ihr Gesicht ein offenes Buch. Die gehörlose Gebärdensprachdozentin unterstreicht ihre Gesten mit der entsprechenden Mimik, macht ein skeptisches, zustimmendes oder ärgerliches Gesicht. Auch ohne die einzelnen Gebärden zu kennen, können die Männer und Frauen der Firma Paso Doble in Radeberg schon ahnen, was Sabine Floor mit ihren Händen erzählt. Die 13 Hörenden und Gehörlosen nehmen an einem Gebärdensprachkurs teil, den das Unternehmen für sie organisiert hat.

Paso Doble ist ein Inklusionsunternehmen, das unter anderem im Epilepsiezentrum Kleinwachau Dienstleistungen wie die Gebäudereinigung und den Hausmeisterservice übernimmt. In seinen Teams arbeiten Gehörlose und Hörende zusammen, erzählt Verwaltungsmitarbeiterin Anja Jahnich. Sie hat den Kurs mit angeschoben, um sich besser verständigen zu können. "Es kam ein Nichthörender ins Büro, wollte mir etwas erklären und ich habe es nicht verstanden. Das war mir unangenehm", erinnert sie sich. Der Kurs habe den hörenden Kolleginnen und Kollegen auch die Scheu vor den Gebärden genommen. Viele Gesten seien intuitiv: "Große Verwechslungen und Peinlichkeiten gab es nie."

Dozentin Sabine Floor zeigt an diesem Nachmittag noch einmal grundlegende Gesten, wie die Gebärden für "Hallo", "nochmal" oder "langsamer". Zwei hörende Gebärdensprachdolmetscherinnen unterstützen sie dabei und übersetzen ihre Erklärungen in Worte für die Hörenden. Die drei arbeiten für "Scouts", eine Oberlausitzer Firma, die sich auf Gebärdensprache spezialisiert hat. Neben den Kollegenseminaren arbeitet Scouts vor allem in der Familienhilfe mit gehörlosen Kindern, erklärt Chefin Cindy Christoph. Ihr Ziel: Die Gebärdensprache stärker in der Gesellschaft zu etablieren. Dafür bieten sie auch Gebärdensprachkurse für jedermann an. Gebärdensprachdozentin Sabine Floor ist selbst gehörlos. Ihre Gebärden werden von zwei Dolmetscherinnen in Worte übersetzt. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Eines der ersten Dinge, die Hörende dabei lernen, ist der Blickkontakt zum Gesprächspartner. Das sei das Wichtigste, sagt Dozentin Sabine Floor, nur so könne man sich verstehen. Denn bei Gebärdensprache sei das Anschauen entscheidend, da es auf Gestik und Mimik ankomme. "Für hörende Menschen ist das am Anfang schwierig, weil sie das Gefühl haben, der Gehörlose starrt sie an. Dabei wollen sie nur kommunizieren." Hinzu komme, dass die Gebärdensprache eine sehr ausdrucksstarke Sprache ist. Daran müssten sich einige erst gewöhnen.