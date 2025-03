Bildrechte: IMAGO / fStop Images

Geburtsstation Kamenz Weniger Babys, trotzdem alle Hände voll zu tun

19. März 2025, 12:00 Uhr

Die Zahl der Geburten in der Oberlausitz - sie sinkt seit ein paar Jahren. Rund 3.500 Kinder kamen zuletzt in einem Jahr zur Welt. Und es werden weniger und weniger. Das bekommen auch die Geburtskliniken in der Region zu spüren. Weniger zu tun haben die deshalb aber nicht, wie ein Besuch von MDR SACHSEN im Krankenhaus in Kamenz zeigt.