Schicksal Zeitzeugin berichtet online über ihre Haft in Bautzen II

Die Gedenkstätte Bautzen bietet an den Pfingstfeiertagen Online-Führungen durch den ehemaligen "Stasi-Knast" an. Am Sonntag und Montag berichtet eine ehemalige West-Berlinerin über ihr Leben hinter den Gefängnismauern. Sigrid Grünewald wurde an die Stasi verraten und verbrachte mehrere Monate hinter Gittern.