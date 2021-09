Mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert Hoyerswerda an diesem Wochenende an die rassistischen Ausschreitungen im September vor 30 Jahren. Unter anderem ist am Samstagnachmittag - am Bahnhofsvorplatz beginnend - ein "critical walk" geplant. Der kritische Stadtrundgang steht unter dem Motto "30 Jahre Herbst 1991". Er führt zu Orten, die mit den damaligen Ereignissen und dem lokalen Gedenken in Zusammenhang stehen.