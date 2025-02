Erinnerung Gerhard Gundermann wäre 70 Jahre alt geworden

21. Februar 2025, 03:00 Uhr

Gerhard Gundermann galt mit seinen Liedern als Sprachrohr des Ostens. "Gundi" vereint viele scheinbar widersprüchliche Aspekte des Daseins in der DDR in seinem eigenen Leben: Er war Baggerfahrer und Liedermacher, Offiziersschüler und Befehlsverweigerer, Stasi-Spitzel und Rebell – und starb doch viel zu früh mit nur 43 Jahren. Nicht nur in seiner Heimat Hoyerswerda ist er unvergessen. Am 21. Februar 2025 wäre Gundermann 70 Jahre alt geworden.