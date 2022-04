Die Polizei sucht weiter nach den Tätern, die im März einen alten Dacia im Scheibesee bei Hoyerswerda versenkt haben. Wie Anja Leuschner, Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz mitteilte, dauert die Auswertung der am Pkw gesicherten Spuren an. Man gehe in diesem Fall weiteren Hinweisen nach.