Gourmet-Restaurants Leipzig und Kirschau führen "Gault&Millau"-Liste für Sachsen an

Als herausragend mit je zwei roten Hauben verzeichnet sind zudem das "Atelier Sanssouci" in Radebeul, das "Frieda" und das "Kuultivo" in Leipzig sowie das "St. Andreas" in Aue-Bad Schlema. Vier Restaurants erhielten zwei schwarze Hauben.



Eine "ambitionierte Küche" sehen die Kritiker in weiteren 15 Lokalitäten in Leipzig, Dresden und Chemnitz, aber auch außerhalb davon wie im "Lazy Laurich" in Pirna, dem "Erbgericht Tautewalde" in Wilthen oder dem "Westphalenhof" in Hoyerswerda.