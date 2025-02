Rund eineinhalb Jahre ist es her, seit die Kirche in Großröhrsdorf bei einem Feuer vollständig zerstört wurde. Vor genau einem Jahr wurde der Brandstifter verurteilt . In der Gemeinde laufen die Vorbereitungen zum Wiederaufbau auf Hochtouren, wie Jens Großmann, Vorsitzender des Kirchenvorstandes, MDR SACHSEN erzählt. "Bereits nach der ersten Sitzung des Kirchenvorstandes nach dem Brand haben wir uns darauf verständigt, dass es wieder eine Kirche auf dem Kirchberg geben muss", sagt Großmann.

"Es gab eine Umfrage in der Kirchgemeinde, in der Stadtgemeinde und darüber hinaus. Da wurden Fragen gestellt: Wie stellt man sich Kirche in dieser Zeit vor? Was wünschen sich die Menschen?", erzählt Großmann. Etwa 700 Personen hätten sich an dieser Umfrage beteiligt.