Eine Woche nachdem in Großröhrsdorf ein 16 Jahre altes Mädchen getötet wurde, haben Einwohner des Ortes am Mittwochabend eine Mahnwache abgehalten. Laut Reporterangaben versammelten sich rund 100 Menschen in dem Garagenkomplex, wo sich die Tat zugetragen haben soll. Man wolle damit seine Anteilnahme ausdrücken, so der Initiator auf Facebook. Er hat außerdem auf der Spendenplattform betterplace zu Spenden für die Familie des Mädchens aufgerufen. Mit dem Geld soll unter anderem ihre Beerdigung gezahlt werden. Die Ermittlungen der Polizei gehen unterdessen weiter. Am Dienstag haben Bereitschaftspolizisten das Umfeld des Tatortes mit Metalldetektoren abgesucht. Die Obduktion hatte ergeben, dass die 16-Jährige an Stichverletzungen gestorben ist.