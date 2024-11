Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Versuch an elf Schulen Verzicht auf Noten – ein Erfolgsmodell?

12. November 2024, 05:00 Uhr

Elf Schulen in Sachsen beteiligen sich an einem Versuch: Was passiert, wenn Kinder ohne Noten lernen? Die Grundschulen in Großpostwitz und Olbersdorf in der Oberlausitz wollen es herausfinden und schaffen die Noten in mehreren Nebenfächern ab. Eltern und Lehrer sind teils begeistert, teils skeptisch.