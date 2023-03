Strecken hingegen muss sich Quiel beim Blick auf die Uhr. In einer Stunde will er die 1.000 Gurkenpflanzen für diesen Tag abgeerntet haben. Vor einer Woche hatte bei ihm die Gurkenernte begonnen. Die ist in seinem Betrieb reine Chefsache. Man müsse im Gefühl haben, wie schwer so eine Gurke sei und wann sie geerntet werden könne.