Seit dem Sommer ist er nach JVA-Angaben in der offenen Abteilung und arbeitet dort in der Möbelwerkstatt. Ab und zu habe er mit anderen Gefangenen Möbel ausgeliefert, so wie auch am Dienstag nach Zwickau. Das habe der Mann allerdings ausgenutzt und sei während einer Rast an der Autobahn 4 bei Wilsdruff verschwunden. Was den Mann zur Flucht bewog, ist unklar. Er wäre in einem Monat entlassen worden.