Schauspieler Jochen Stern war Ekel Alfreds einziger Freund in "Ein Herz und eine Seele", ein Butler in "Verbotene Liebe", ein Nachbar von Lehrerin Christiane Kerner in "Good Bye, Lenin!" - und fast sieben Jahre politischer Gefangener in der sowjetischen Besatzungszone und der jungen DDR. Er war 19 Jahre alt und Mitglied in der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands, als er 1947 vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet und wegen angeblicher Zugehörigkeit zu einer Spionageorganisation verurteilt wurde. Die Strafe: 25 Jahre Zwangsarbeit in der Justizvollzugsanstalt Bautzen, bekannt als "gelbes Elend". Dort erlebte er den Häftlingsaufstand 1950.