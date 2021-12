In Bautzen ist am Montagnachmittag ein 40-jähriger Deutscher schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann in einer Grünanlage an der Wallstraße angegriffen worden. Zuvor soll es zu einem Streit mit einem anderen Mann gekommen sein.