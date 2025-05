Bildrechte: MDR SACHSEN

Handwerk Warum in Bautzen ein Schuhmacher einen alten Discounter gekauft hat

17. Mai 2025, 18:00 Uhr

Leere Schaufenster, Räumungsverkäufe, geschlossene Geschäfte: Das Ladensterben in den Innenstädten ist für jeden spürbar. In den vergangenen zehn Jahren haben nach Schätzungen des Handelsverbandes Deutschland 70.000 Geschäfte ihre Türen endgültig zugemacht. Doch auch Supermärkte werden immer wieder geschlossen. Was wird mit deren großen Fläche? In Bautzen hatte dafür ein Handwerksbetrieb eine Idee.