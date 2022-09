In der Bautzener Altstadt ist am Montagmittag ein unbewohntes Haus an der Nicolaipforte eingestürzt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde dabei niemand verletzt. Die beiden Nachbarhäuser seien daraufhin geräumt worden, hieß es. Inzwischen seien die Anwohner aber wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt.