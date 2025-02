Ein MDR SACHSEN-Nutzer aus Kamenz schreibt: "Es ist ganz schwer, Hautärzte zu finden in Ostsachsen." Und weiter: "Kein Hautarzt in der Region nimmt noch neue Patienten auf", so der Mann, der seinen Namen nicht veröffentlicht wissen will. "Ich habe bis nach Dresden, Hoyerswerda und Bautzen telefoniert."