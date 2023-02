In einer Pressemitteilung warf "Fridays for Future Dresden" der Polizei zudem vor, den Zugang zu einer angemeldeten und genehmigten Mahnwache am Rande des Protestcamps erschwert zu haben. In Dresden demonstrierten am Mittwochnachmittag nach Angaben von "Fridays for Future" bis zu 380 Menschen gegen die Räumung.