Am Mittwochabend hatte die Polizei nach eigenen Angaben eine Frau entdeckt, die sich nach Abschluss des gestrigen Einsatzes mit Gurten in einem Baum festschnallte. Beamte und auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Merle Spellerberg hielten Kontakt zu ihr, um sie zum Aufgeben zu bewegen. Nach zwischenzeitlichem Zögern kam sie dem nach.

In einer Pressemitteilung warf "Fridays for Future Dresden" der Polizei zudem vor, den Zugang zu einer angemeldeten und genehmigten Mahnwache am Rande des Protestcamps erschwert zu haben. In Dresden demonstrierten am Mittwochnachmittag nach Angaben von "Fridays for Future" bis zu 380 Menschen gegen die Räumung.