Polizeifahrzeuge mit Absperrgittern fuhren schon am Dienstag-Mittag an dem Waldstück vor. Bildrechte: MDR/xcitepress

Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz gegen die Waldbesetzer im Heidebogen bei Ottendorf-Okrilla vor. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz MDR SACHSEN sagte, sind Einsatzkräfte in der Nähe des Protestcamps "Heibo" eingetroffen. Zur genauen Zahl wollte er keine Angaben machen. Am Mittwoch sei zunächst eine Begehung durch das Landratsamt und den Sachsenforst geplant.

Einem Reporter zufolge sind dutzende Einsatzfahrzeuge vorgefahren. Es sei auch schwere Technik vor Ort, darunter Radlader sowie Absperrgitter. Mit Containern solle offenbar eine Einsatzzentrale für die Polizei errichtet werden. Die Polizei rechne laut einem Sprecher nicht damit, dass die Aktivistinnen und Aktivisten das Camp freiwillig räumen werden. So seien Gräben gezogen worden, die die Zufahrt der Einsatzkräfte verhindern sollen und Barrikaden aufgebaut worden. "Es wurde direkt im Wald Stacheldraht gezogen, was das Eindringen der Einsatzkräfte erschweren soll", so der Polizeisprecher. Am Dienstagabend rechnete die Polizei damit, dass der Einsatz etwa fünf Tage dauern wird.