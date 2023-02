Klimaschützer halten das Waldstück bei Ottendorf-Okrilla und Würschnitz seit September 2021 besetzt. Sie wollen den in den kommenden vier Jahren geplanten Abbau von Sand- und Kiesvorkommen verhindern. Die Umweltaktivisten in der Laußnitzer Heide in Sachsen hatten zuletzt ein Ultimatum des Landratsamtes Bautzen verstreichen lassen und wollen ihr Camp nicht freiwillig abbauen.



Sie rechneten eigenen Angaben zufolge am 8. Februar mit einer Räumung und hatten deshalb am Montag den Eilantrag gestellt. Die Entscheidung des Gerichts nahmen sie mit Erleichterung auf. "Das Gericht wies den Eilantrag ab, weil das Landratsamt nach Aufforderung des Gerichts bestätigt hat, dass es zu der Räumung am 8.2. nicht kommt", heißt es in einer Mitteilung. "Die Waldbesetzung ist nun voraussichtlich bis zum 15.2. sicher. So haben wir Klarheit."