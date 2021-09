Ein alter Eisenbahnwaggon durchbricht die Außenwand eines Gebäudes und ragt auf die Straße. Das ist das erste, was Besuchern der neuen Begegnungsstätte auf dem Gelände der Energiefabrik Knappenrode vor dem Betreten des Zentrums ins Auge fällt. "Den haben wir nachbauen lassen", sagt Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler der Sächsischen Staatsregierung. Der Waggon soll die Zerrissenheit der Situation symbolisieren, führt er aus. "Man musste irgendwie weg, seine Heimat verlassen und hatte einen Bruch in seinem Leben."

Das außerschulische Bildungs- und Begegnungszentrum mit dem Namen "Transferraum Heimat" ist an diesem Sonntag offiziell eröffnet worden. Das Zentrum will die Umstände und Hintergründe vergangener und aktueller Fluchtbewegungen insbesondere der jungen Generation vermitteln.

Baumann hat gemeinsam mit vielen anderen lange an der Umsetzung von "Transferraum Heimat" gearbeitet. Man wollte möglichst viele Fragen beantworten, wie der Beauftragte für Vertriebene und Spätaussiedler anreißt: "Wo haben die Vertriebenen gelebt, was hat ihnen die Heimat bedeutet, was bedeutet auch heute Heimat für uns, was waren die Ursachen der Flucht und Vertreibung und wie ging die vonstatten, unter welchen Umständen..."