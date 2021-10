Ausgestattet mit Aufnahmegeräten können Schülerinnen und Schüler in den Herbstferien auf Geräuschesafari bei Wartha gehen.

Ausgestattet mit Aufnahmegeräten können Schülerinnen und Schüler in den Herbstferien auf Geräuschesafari bei Wartha gehen.

Ausgestattet mit Aufnahmegeräten können Schülerinnen und Schüler in den Herbstferien auf Geräuschesafari bei Wartha gehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der zweiten Herbstferienwoche sind Kinder und Jugendliche zur Geräuschesafari ins Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft eingeladen. Interessierte im Alter von zehn bis 16 Jahren werden mit Aufnahmegeräten ausgestattet und können rings ums Haus der Tausend Teiche in Wartha die Umgebung erkunden, Natur und Tiere belauschen und aufnehmen. "Am Ende der Woche wird aus den gesammelten Geräuschen und O-Tönen ein eigenes Hörstück gemacht", informierten die Organisatoren vom Staatsbetrieb Sachsenforst.