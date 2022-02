Offener Brief Afrikanische Schweinepest: Landrat Harig fordert Hilfen für Mäster

Den Schweinemästern in der Oberlausitz steht das Wasser bis zum Hals. Die Afrikanische Schweinepest macht die Vermarktung schlachtreifer Tiere schwierig. Landrat Harig sieht Land und Bund in der Pflicht. Ohne Hilfe drohten Existenzen vernichtet zu werden. Die Schweinemast ist in der Agrarindustrie durchgetaktet. Sind Schlachthöfe überlastet, blockieren Masttiere die Ställe. Zudem werden die Schweine zu schwer, was ihren Wert mindert.