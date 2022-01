Gut ein Jahr nach seiner Teilnahme an einer sogenannten Querdenker-Demonstration in Berlin droht dem sächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten Karsten Hilse ein juristisches Nachspiel. Gegen die Stimmen der AfD hat der Bundestag am Donnerstagabend die Genehmigung zur Durchführung eines Strafverfahrens erteilt. Gegen Hilse wird ermittelt, weil er am Rande der Demonstration gegen staatliche Anti-Corona-Maßnahmen Widerstand gegen die Polizei geleistet haben soll.