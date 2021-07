In der Gemeinde Neukirch hat das Hochwasser am vergangenen Wochenende Schäden von fast zwei Millionen Euro an kommunaler Infrastruktur verursacht. Das ergab eine erste Schadensanalyse der Gemeindeverwaltung. Schwer beschädigt seien mehrere Brücken über die Wesenitz. Allein für die Brücken an der Wilthener Straße und am Schossigstift veranschlagten Gutachter Reparaturkosten von rund 800.000 Euro. Die Verkehrssicherheit der Bauwerke sei gefährdet. Die Brücken müssten unbedingt saniert werden, heißt es in der Schadensanalyse.