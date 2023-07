Geierswalde Mann will mit Kettensäge Holz klauen und fährt Besitzer an

In Geierswalde im Landkreis Bautzen ist am Freitag ein Holzdiebstahl eskaliert. Das teilte die Polizei Görlitz mit. Ein 69 Jahre alter Mann habe auf einem fremden Grundstück ohne Erlaubnis einen umgefallenen Baum mit einer Kettensäge zersägt. Als der Besitzer ihn aufforderte, das zu unterlassen, seien die beiden Männer aneinandergeraten. Als der Besitzer mit der Polizei drohte, setzte sich der mutmaßliche Holzdieb laut Polizei in sein Auto.