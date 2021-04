Himmelblau leuchtet die Holzfassade des großen Bauernhauses. Auf dem Reitplatz hinter der Scheune trabt ein Mann auf seinem Schecken einige Runden. Tisch und Stühle in rustikaler Optik stehen neben einem Baum. Landidylle in der Oberlausitz. Erst im Mai vergangenen Jahres wurde nach umfangreicher Sanierung der Gutshof in Schirgiswalde als kleine Ferienanlage eröffnet. Ein Start direkt nach dem Ende des ersten Lockdowns. "Wir konnten bis Oktober Gäste empfangen und es lief sehr gut", berichtet Gutshofchefin Anja Haschke. Seit November ist nun erneut die gesamte Tourismusbranche stillgelegt. Ab und an verirren sich ein paar Geschäftsreisende nach Schirgiswalde und nehmen sich eine Ferienwohnung. Die Angestellten des Beherbergungsbetriebes befinden sich in Kurzarbeit.