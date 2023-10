Firmenangaben zufolge werden von der neuen ICE-Flotte sogar alle sogenannten "Bugspitzen", die "Nasen", in Königsbrück produziert. Der Zulieferer für den Schienenfahrzeugbau stellt außerdem viele weitere Spezialbauteile für Züge her. Das reicht von Fronten für Regionalbahnen über Fahrerpulte samt Elektronik bis hin zu Zug-Toiletten.

Während in den Hallen emsig gewerkelt wird, erzählt der finnische Geschäftsführer Janne Saarinen, wie wichtig er ein gutes Arbeitsklima findet, um unternehmerisch weiter wachsen zu können. Und wie in Skandinavien setzt er auch in der Lausitz auf flache Hierarchien und stellt es allen in der Belegschaft frei, ob sie in duzen oder siezen möchten. Und der Finne schätzt die Macher-Mentalität in der Lausitz.