Sächsische Hochschulen mit Ideen für den Kohleausstieg in der Lausitz

Sachsens Wissenschaft beteiligt sich mit Ideen am Wettbewerb von Bund und Land für neue Großforschungszentren in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen. Im Rahmen des Wettbewerbs mit dem Titel "Wissen schafft Perspektiven für die Region!" sollen Ideen für diese Einrichtungen sammelt werden.

Die Technische Universität Bergakademie Freiberg beteiligt sich mit drei Beiträgen an dem Wettbewerb. Die Hochschule sehe sich wegen ihrer engen Verbindungen zur Rohstoff- und Energieregion im mitteldeutschen Revier in besonderer Verantwortung für den regionalen Strukturwandel, teilte sie mit. Die drei Beiträge "betreffen wichtige gesellschaftliche Herausforderungen, wie den Klimaschutz und die nachhaltige Ressourcennutzung" und greifen regionale Stärken und Besonderheiten auf, sagte Rektor Klaus-Dieter Barbknecht.

Unter Federführung der TU Chemnitz schlagen die Technischen Universitäten in Chemnitz, Dresden und Freiberg im Verbund ein "Großforschungszentrum für Zukunftsenergien - GFZ ZE" in der Energieregion Lausitz vor. In der Forschungseinrichtung sollen innovative Ansätze für die Energiegewinnung, -speicherung und -nutzung untersucht werden. Die Forschungsergebnissse sollen dann die Energieversorgung in der Region nachhaltig verändernschaffen.