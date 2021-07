Strukturwandel Mit Ideen aus "Zukunftsfabrik" soll ganze Region Lausitz vorwärtskommen

Strukturwandel, Visionen, Projektentwicklung: alles abstrakte Begriffe, die die Menschen in den sächsischen Braunkohleregionen seit Jahren schon hören. Wie geht es konkret weiter? Was brauchen die Regionen nach dem Ende der Braunkohlegewinnung? Und wem oder was bringen millionenteure Förderungen? Viele Fragen, mit denen sich Forschende und Experten weltweit befassen. In Sachsen sollen zwei neue Großforschungszentren entstehen. Die Auswahlphase läuft: Wer macht das Rennen?