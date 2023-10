Die Wohnung im dritten Stock der Bernhard-Krawc-Straße 4 in Bautzen könnte auch direkt in die Ausstellungsfläche von Ikea versetzt werden. Sämtliche Möbel, Geräte und Einrichtungsideen stammen vom schwedischen Möbelhaus. "Wir haben am Ende nur noch ein bisschen nachgefeilt", sagt Kirsten Schönherr von der Bautzener Wohnungsbaugesellschaft BWB. Herausgekommen ist eine Musterwohnung, die vor allem junge Leute in Plattenwohnungen ziehen soll: "Wir wollten zeigen, dass solch eine Wohnung auch ganz individuell einzurichten geht und mit ein bisschen Kreativität richtig schön wird."

Positive Resonanz bei Besuchern

Am Mittwoch hat die BWB ihre junge Musterwohnung zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert und zur Besichtigung eingeladen. Gekommen waren aber nicht nur Junge, sondern vor allem viele Ältere. Ihr gefalle die Wohnung sehr, erzählt eine ältere Dame, vor allem dass man praktisch gedacht habe und alles freundlich und hell sei. Sie war wie viele andere einfach neugierig auf die Musterwohnung. "Ich find‘s toll, was man aus so einem kleinen Raum rausholen kann", erzählt eine weitere Besucherin. Sie schaut sich gerade im Kinderzimmer um, das mit weißem Schrank, Wickelkommode und grauem Sofa eingerichtet ist. In allen Räumen gibt es viel Stauraum und helle Möbel.

Bildrechte: Bautzener Wohnungsbaugesellschaft

Überrascht von heller Plattenbauwohnung

Das beeindruckt auch Jördis. Die 21-Jährige sucht Inspirationen für ihre erste Wohnung, da sie von zu Hause ausziehen möchte. "Mich hat überrascht, dass die Räume so groß und hell wirken, nicht so eng und klein, wie man das sonst von einem Wohnblock denkt." Nach der Besichtigung könnte sie sich sogar vorstellen, in solch eine Wohnung zu ziehen. Genau auf diesen Effekt setzt BWB-Geschäftsführerin Kirsten Schönherr. "Wir haben immer wieder festgestellt, dass sich die Leute das nicht vorstellen können." Deshalb wollten sie das mit dieser Wohnung zeigen.

Musterwohnung bleibt erhalten