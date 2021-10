Spuren des Feuers, an dem sich die Menschen gewärmt hatten. Bildrechte: MDR/Lausitznews

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte bereits Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen. Die Regierungen mehrerer Länder beschuldigen Lukaschenko nun, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Nun nutzen Menschen vor allem aus dem Irak, Syrien und Afghanistan diese Möglichkeit, mithilfe von Schleusern unerlaubt in die EU einzureisen.



Allein am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei im Landkreis Görlitz 139 Menschen in Gewahrsam, die unerlaubt eingereist oder über die Neiße geschleust worden waren. Nach der Überprüfung der Personalien werden die Menschen an die Ausländerbehörden übergeben. Anschließend werden sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Chemnitz, Dresden oder Leipzig untergebracht. Deren Kapazität beträgt nach Auskunft der Landesdirektion Sachsen 4.044 Plätze. Davon waren zum Wochenende 3.098 belegt, also 77 Prozent.