Die Bundespolizei hat am Montag an der Autobahn 4 bei Ohorn einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach mitteilt, habe der 24-jährige Usbeke fünf Landsleute in einem Firmentransporter nach Berlin bringen wollen. Keiner der Fahrzeuginsassen hatte einen gültigen Aufenthaltstitel. Nur zwei Männer hätten einen Reisepass dabei gehabt.