"Rettungssanitäter, ungeimpft muss wg. Impfpflicht neues Betätigungsfeld suchen." Lautet eine weitere Anzeige in dem Blatt, unter der angegebenen Telefonnummer nimmt niemand ab. 124 Stellengesuche von Altenpflegerinnen, Krankenschwestern und Notfallsanitätern sind in der Ausgabe des Anzeigenblattes abgedruckt. In den beiden Wochen zuvor gab es in dem Blatt nicht ein Stellengesuch. Die bemerkenswerte Häufung legt den Verdacht nahe, dass es sich um eine abgesprochene Aktion von Gegnern der Corona-Impfung handeln könnte. Über soziale Medien und Messengerdienste wie Telegram war in den vergangenen Wochen zu solchen Inseraten aufgerufen worden.