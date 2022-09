Statistisches Landesamt Inflation in Sachsen steigt auf über neun Prozent

Energie, Tanken, Nahrungsmittel oder Kinobesuch - die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher sind im September in Sachsen so stark gestiegen wie noch nie. Das teilte am Donnerstag das Statistische Landesamt mit.