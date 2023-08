All' das, was an Kostensteigerungen gekommen ist, durch Energiepreise und Materialpreisentwicklung, das haben die ausländischen Konkurrenten genauso zu spüren bekommen. Und dazu kommen dann noch mal natürlich Logistikkosten, die bei einer Fracht von Möbeln aus dem Ausland entsprechend zu Buche schlagen.

Wir sehen mittelfristig schon Perspektiven. Tatsächlich glauben wir, dass das eigene Zuhause über die Corona-Zeit an Bedeutung gewonnen hat und angesichts der weltpolitischen Lage, die wir haben, ist dieser Rückzugsort ins eigene Zuhause für die Menschen wichtig. Es muss allerdings auch politisch etwas passieren. So könnte beispielsweise das Thema Mehrwertsteuer eine Rolle spielen. Es muss was passieren in Sachen Baukonjunktur, wir brauchen mehr Wohnraum in Deutschland, wovon natürlich dann auch indirekt unsere Branche profitieren wird. Also, wir brauchen so etwas wie eine Aufbruchstimmung, eine neue Perspektive in Deutschland, die den Menschen vermittelt, es kann auch mittelfristig wieder besser werden.