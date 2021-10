20 Jahre Afghanistan Wie sich der Bautzner Sandro Strack zurück ins Leben kämpfte

Nach fast 20 Jahren ist der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan Ende Juni zuende gegangen. Heute sollen die beteiligten Soldatinnen und Soldaten geehrt werden. Unter anderem wird mit einer Kranzniederlegung an die 59 gefallenen Soldaten erinnert. Auch der Bautzner Sandro Strack war als Soldat in Afghanistan. Er hat an einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten und ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben: "Ich hatte ein Leben". MDR SACHSEN sprach mit dem ehemaligen Soldaten.