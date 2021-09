Dauerbrenner Spracherhalt

Eine Besonderheit des neuen Magazins ist den Machern von Anfang an klar: Der Kontakt von Redaktion und Zuschauern wird besonders eng. Schließlich sind die meisten Obersorben katholisch und da trifft man sich am Sonntag zur Messe in der Kirche. Lob und Kritik kommen also ganz schnell und direkt bei den Redakteuren an. Fernsehen von Sorben für Sorben – das ist der Plan. Und unter diesem Motto geht Wuhladko am 8. September 2001 auf Sendung.

Weltweite Einsätze für die Reporter

Und es gibt die besonderen Momente. Die weiteste Reise unternahmen die WUHLADKO-Reporter bereits ein Jahr nach Sendestart – nach Serbin in Texas. Dort findet regelmäßig das Wendish Fest statt. Damit will die Gemeinde an ihre sorbischen Wurzeln erinnern. Pfarrer Jan Kilian verließ 1854 mit 500 Sorben die Lausitz. Die Reise endete ein halbes Jahr später am Golf von Mexiko. Von dort ging es weiter landeinwärts, wo die Auswanderer die Gemeinde Serbin gründeten.

Wo Sorben was losmachen, sind die Wuhladko-Reporter vor Ort – hier beim Folklorefestival in Crostwitz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Besuche bei anderen Minderheiten gehören immer wieder zum Programm. So sind die Reporter 2008 in Wales unterwegs. Und kommen aus dem Staunen nicht heraus. Eine Minderheit mit einem eigenen Parlament, mit tollen Schulen und einem umfangreichen Medienangebot. Später dann ein Besuch in Uzhgorod in Transkarpatien in der Ukraine. Dort leben insgesamt rund 100 Minderheiten, außerdem in Dänemark und zweimal sogar bei den Westfriesen in Leeuwarden, in den Niederlanden.

Sorbischen Sport- und Kulturevents eine Bühne geben

Ein besonderer Höhepunkt in der Heimat ist die Berichterstattung über das Internationale Folklorefestival in Crostwitz. Ein Festival der besonderen Art mit Konzerten in den Bauernhöfen und tausenden Zuschauern aus ganz Deutschland, da darf Wuhladko natürlich nicht fehlen.

Ein Highlight in der Berichterstattung: Die Europeada 2012 in der Lausitz. Bildrechte: MDR Ein weiteres Highlight: die Europeada, die Fußball-Euromeisterschaft der Minderheiten, die immer parallel zur "großen" Euro der Profis stattfindet. Nach der Premiere 2008 in der Schweiz sind 2012 Teams aus ganz Europa zu Besuch in der Lausitz. Ein unvergessliches Turnier, das die gesamte Region elektrisiert.